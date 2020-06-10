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Aktüel

Bakan Kurum: "Geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından risk tespiti ve kentsel dönüşümün önemini anlatan bir video paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:26:15 -
Bakan Kurum: "Geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın"

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın." tavsiyesinde bulundu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı kentsel dönüşümün ve risk tespitinin önemini anlatan bir video paylaştı.

"#TürkiyeninHerYerindeKentselDönüşüm" etiketiyle paylaştığı twitte Kurum, "Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın." tavsiyesinde bulundu.

Bakan Kurum'un paylaştığı videoda, evi kentsel dönüşüme giren bir çocukla babası kentsel dönüşüme başvurmayan bir çocuğun duygusal diyaloğu yer aldı.

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