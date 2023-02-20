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Gündem Bakan Kurum duyurdu: Yüzde 70'e ulaştı
Gündem

Bakan Kurum duyurdu: Yüzde 70'e ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 19:57:00 -
Bakan Kurum duyurdu: Yüzde 70'e ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldığını duyurdu.

Bakan Kurum, deprem bölgesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "1 milyon 40 bin binayı inceledik. 130 bin binada 430 bin bağımız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

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