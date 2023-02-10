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Gündem Bakan Kurum duyurdu: Hasar tespit sitesi devrede
Gündem

Bakan Kurum duyurdu: Hasar tespit sitesi devrede

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 11:40:00 -
Bakan Kurum duyurdu: Hasar tespit sitesi devrede

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Türkiye genelinde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatmış olacağız." dedi.

Bakan Kurum, "e-Devlet" ve "hasartespit.csb.gov.tr" adresleri üzerinden depremden etkilenen evlerin hasar durumuna ilişkin bilgi alınabileceğini bildirdi.

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