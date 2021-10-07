Bakan Kurum: Camilerimizi bunlara göre tasarlayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu" tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarının satırbaşları:

Gerek Osmanlı, gerek Selçuklu mimarisini günümüze göre uyarlayacak çalışmalar yapacağız.

Tüm dünya insan için bir mescit kılınmıştır. Dünyamız temiz sayılmış, kutsal bilinmiştir. Camilerimiz bu kutsallığın kalbidir.

İslam geleneğinde cami çevresinde gelişmiş bir külliye kültürü vardır. Çekirdek cami, şehir ise gövdenin kendisidir. Camilerimizin inşasında bu durumu inşallah gözardı etmedik. Bundan sonraki süreçte de etmeyeceğiz ve cami tasarımında, bölge ve iklim farklılıklarını da asla gözardı etmeden tüm iç ve dış donanımı da bu titizlikle tasarlanıyor olacak.

Camilerimizi doğa dostu ve deprem tehdidine karşı tasarlayacağız

İklim değişiyor. Tüm dünya bir mücadele içerisinde. Biz camilerimiz de de iklim değişikliğinin etkilerini aza indirecek, camilerimizin etkilenmesini minimum seviyeye çekecek adımları da atacağız. Enerji verimliliği, doğa dostu ve deprem tehdidine karşı camilerimizi uygun şekilde tasarlayacağız.