Bakan Kurum 'Cami' dedi! Malum çevre ayağa kalktı

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu" tanıtım toplantısında konuştu. Bakan Kurum, "Şehrin merkezine camiyi oturtacağız, cami etrafında şehirleşeceğiz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da cami inşaasında israftan kaçınmanın önemine dikkat çekerek, "Camilerimizin imar ve inşasında israfa asla tahammülümüz yoktur. Bugün dünyanın her yerindeki Müslümanlar için camiler en kıymetli mekanlardır. Bilhassa milletimizin inanç ve ibadet dünyasında şehir ve mahalle tasavvurunda kalbinde, geleneklerinde caminin çok özel bir yeri vardır." diye konuştu.

İslami değerlerin ezeli düşmanları hazmedemedi!

Bakan Kurum ve Prof. Erbaş'ın sözleri, azınlık bir grup tarafından hedef alındı. Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan bazı kullanıcılar, camilerden duydukları rahatsızlığı çeşitli gerekçelere sığınarak yazıya döktü.

Onlardan birisi de geçtiğimiz dönem de "yalan söyleme eğitimi" videosu ile gündeme gelen Sedef Kabaş oldu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kabaş, "Sayın Bakanım, keşke her evin içine bir cami yapsanız... Daha büyük sevap olmaz mı!" diyerek, Bakan Kurum'un sözlerini kendince tiye aldı.

'Şehrin merkezine camileri oturtacağız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şunları söylemişti:

"Camiden kopuk şehirleşmeye karşıyız. Milli manevi değerlerimizin yaşanması evlatlarımıza aktarılması açısından camileri yeniden şehrin ve hayatın merkezine konuşlandırmamız şarttır. Mimari olarak da gençlerin aktivitelerini yapacağı, yoldan bir iki basamakla camiye girebilecekleri, gerek afet esnasında gerek sosyalleşme mekanları olarak kullanabileceğimiz şekliyle bu kılavuzumuzu hazırlamış olduk. Engellilerin hiçbir fiziksel engelle karşılaşmayacağı, çocukların camide vakit geçirebilecekleri camileri özendirecek ve daha fazla kullanacağımız kılavuzu hazırladık. Şehrin merkezine camiyi oturtacağız, cami etrafında şehirleşeceğiz. Her mahallede yürüme mesafesinde camilerin olacağı, insanların sohbet ve ibadet edeceği mekanların inşasını yapacağız."