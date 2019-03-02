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Bakan Kurum, Antalya’da ok attı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın fethinin 812.

02 Mart 2019 Cumartesi 18:30
Bakan Kurum, Antalya’da ok attı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın fethinin 812. yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte ok attı.



Antalya’nın fethinin 812’nci yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Antalya Spor Salonu’nda 2’nci Antalya 1207 Fetih Kupası Türk Okçuluk Yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren okçulara sertifika ve ödülleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından verildi. Programda konuşan Bakan Kurum, bu yıl Antalya’nın 812. kurtuluş yılının kutlanacağını belirterek, yaptıkları çalışmalarda gönüllere girmeyi, kalplere girmeye çalıştıklarını söyledi.



"Okçulukta temel hedef güzel insan olmak"


Tarih boyunca İslam dininin savaşla değil barışla yayıldığını hatırlatan Kurum, “Özümüzü kuşandık, hep birlikte geleceğe yürüyoruz diyen ve 2015 yılında faaliyetlerine başlayan Antalya Okçular Tekkesi’ni bu güzel beraberlikten dolayı kutluyorum. Modern okçulukla Türk okçuluğunu harmanlayarak geleceğe taşıyorsunuz. Değerlerimize değer katacak spor hayatımızda öze dönüşe vesile olacaksınız. Okçulukta temel hedef güzel insan olmaktır. Güzel insanlar yetiştirmektir. Kaliteli okçuluk eğitimi verilirken güzel insanları da yetiştirmeyi Allah bize nasip eder.” diye konuştu.



"81 ile millet bahçesi"


81 ilde millet bahçesi yapacaklarını kaydeden Bakan Kurum, “Bu alanlarda içinde millet kıraathanesi olduğu, ata sporlarını yapılabildiği, at binme, okçuluk eğitimin verildiği yerleri yapmaya gayret gösteriyoruz. İstiyoruz ki, bu güzel insanlar tüm topluma örnek olsun. Bu sporumuzu gelecek nesillere ecdadın bize bıraktığı şekilde bırakabilelim. Okçuluğu yaşatmak ve geleceğe aktarmak için Bakanlık olarak bizim önemli bir görevimizdir” ifadelerini kullandı.



Kurum, son 16 yılda Antalya’ya 40 milyar liralık yatırım yaptıklarının sözlerine ekledi. Bakan Kurum, konuşmasının ardından küçük okçularla bol bol fotoğraf çektirdi, oyuncak araba hediye etti. Bakan Kurum, daha sonra aldığı kısa bilginin ardından hedefe ok attı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 18:30
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