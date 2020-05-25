  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Bakan Kurum: "Antalya’da 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya’da gerçekleştirdikleri denetimlerde farklı yerlerdeki 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettiklerini belirterek kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 15:13:27 -
Bakan Kurum: "Antalya’da 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya’da gerçekleştirdikleri denetimlerde farklı yerlerdeki 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettiklerini belirterek kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kıyılarda kaçak ve imara aykırı yapılara ilişkin yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, Kıyılarda kaçak, imara aykırı yapılarla ilgili imar denetçilerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Antalya’da Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal SİT alanlarında bugüne kadar 247 denetim gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, "413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik.Tespit ettiğimiz bu kaçak yapıların 266’sı Kaş, 49’u Kemer, 40’ı Demre, 15’i Manavgat ilçelerimizde bulunuyor. Yerel yönetimlerimize verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz.Kaçak yapılarla ilgili hukuki süreçleri işletirken büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimizin bu konuda sahada vereceği destek çok önemli. Yerel yönetimlerimizle birlikte, ülkemizin hiçbir yerinde, hangi sebeple olursa olsun doğal güzelliklerimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.


Kurum, Bakanlık ekiplerinin kaçak yapılarla ilgili çalışmalarını sürdürürken vatandaşların bu konuda ihbar ve şikayetlerini çevre ihbar hattı olan 0532 01 01 181 ve çağrı merkezi ALO 181 üzerinden iletebileceklerini duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı