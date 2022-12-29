Bakan Koca'yı isyan ettiren olay! '22.217 defa aradı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 Acil'in, cep telefonuyla bir ayda tam 22.217 defa arandığını söyleyerek "Sizce, sistemi meşgul eden bu çağrılarla, alınan ama iptal edilmeden gidilmeyen randevular arasında az çok benzerlik var mı?" dedi.

Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde;

"112 Acil Çağrı Merkezimiz gümrük kaçağı bir cep telefonuyla bir ayda tam 22.217 defa arandı. Sizce, sistemi meşgul eden bu çağrılarla, alınan ama iptal edilmeden gidilmeyen randevular arasında az çok benzerlik var mı? Sağlık sistemimizin kapasitesi biraz da bize bağlıdır."