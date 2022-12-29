  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Koca'yı isyan ettiren olay! '22.217 defa aradı'
Gündem

Bakan Koca'yı isyan ettiren olay! '22.217 defa aradı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 Acil'in, cep telefonuyla bir ayda tam 22.217 defa arandığını söyleyerek "Sizce, sistemi meşgul eden bu çağrılarla, alınan ama iptal edilmeden gidilmeyen randevular arasında az çok benzerlik var mı?" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 16:50:00 -
Bakan Koca'yı isyan ettiren olay! '22.217 defa aradı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 Acil'in, cep telefonuyla bir ayda tam 22.217 defa arandığını söyleyerek "Sizce, sistemi meşgul eden bu çağrılarla, alınan ama iptal edilmeden gidilmeyen randevular arasında az çok benzerlik var mı?" dedi.

Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde;

"112 Acil Çağrı Merkezimiz gümrük kaçağı bir cep telefonuyla bir ayda tam 22.217 defa arandı. Sizce, sistemi meşgul eden bu çağrılarla, alınan ama iptal edilmeden gidilmeyen randevular arasında az çok benzerlik var mı? Sağlık sistemimizin kapasitesi biraz da bize bağlıdır."

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

biri

sayın bakan yakınmayın yakın. madem bunu yapmis öyle bir ceza verilsin ki ibretlik olsun. mesela cinayete tam teşebbüsten 22 bin kusur kere. neticese her aramasi bir acil hastanin durumunu zora sokabilirdi belkide öyle de oldu

Okur

Fahrettin koca kendisini sağlık cumhur başkanı sanmak dan vazgeçip kuruma millete hizmeti artırması daha yerinde. Hastanelerde vatandaşı hor gören personel varlığı devam ediyor sıra çilesi devam ediyor kural tanımaz lık devam ediyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23