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Siyaset Bakan Koca’nın sözleri hakkında Rusya’dan ilk açıklama
Siyaset

Bakan Koca’nın sözleri hakkında Rusya’dan ilk açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Rus aşısını almayacaklarına ilişkin sözleri sonrası Rusya'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik V aşısının oldukça etkili ve umut vadeden bir aşı olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 19:22:00 -
Bakan Koca’nın sözleri hakkında Rusya’dan ilk açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarında Rusya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısının ilgi alanlarının dışına çıktığını belirtmesi, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a soruldu.

Peskov bu soru karşısında, "Açık bir biçimde söyleyebiliriz ki testlerin ve araştırmaların sonuçları bunun (Sputnik V aşısı) oldukça etkili ve umut vadeden bir aşı olduğunu göstermiştir. Söz konusu aşı pandemi ile mücadelede mutlaka çok önemli bir rol oynayacaktır" dedi.

Bakan Koca, konuya ilişkin şunları söylemişti:

"Bu bir Adenovirüs aşısı. Sorun GLP şartlarına uygunluktan çıktı. (GLP şartları iyi laboratuvar uygulamaları, Good Laboratory Practice demek.) Rusya buna uyamadı. Bu nedenle DSÖ’nün ve dünyanın bu aşıyı alması mümkün değildi. Bizde de bu aşının ruhsat alması mümkün değil. O yüzden ilgi alanımızın dışına çıktı."

Bakan Koca’nın bu sözleri Rusya basınında "Türkiye Rusya’nın Kovid-19 aşısını satın almayı reddetti" şeklinde başlıklarla yer buldu.

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