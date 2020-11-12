Bakan Koca'nın örnek gösterdiği il de kırmızıya boyandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından önceki aylarda salgınla mücadelede örnek olarak gösterilen Tekirdağ'da koronavirüs vaka sayıları pik yaptı. Üç ay önce örnek olarak gösterilen Tekirdağ'ın bugünkü koronavirüs haritası kırmızıya boyandı.

Tekirdağ da riskli il oldu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünayaya yayılan koronavirüs salgını dünya genelindeki etkisini sürdürüyor. Son birkaç haftadır Türkiye genelinde de yoğun bir şekilde yayılan koronavirüs salgını, açık alanlarda sigara içmenin yasaklanması gibi bazı ek tedbirlerin alınmasına sebep oldu. Daha öncelerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından salgınla mücadelede örnek gösterilen Tekirdağ'da da yüksek bir artışla riskli il durumuna geldi.