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Gündem Bakan Koca'nın duyurusu sonrasında o şehirde aşı kuyrukları oluştu
Gündem

Bakan Koca'nın duyurusu sonrasında o şehirde aşı kuyrukları oluştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, aşılama sırasının 55 yaş üzeri vatandaşlara geldiğini duyurmasıyla Ankara'daki çeşitli hastanelerde aşı sırası yoğunluğu yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 04:34:00 -
Bakan Koca'nın duyurusu sonrasında o şehirde aşı kuyrukları oluştu

Bakan Koca, koronavirüs ile mücadelede uygulanan aşılama çalışmalarında sıranın 55 yaş üzeri vatandaşlara geldiğini duyurdu. Koca'nın açıklamasının ardından Ankara'da aşı olmak isteyen 55 yaş üstü çok sayıda kişi, çeşitli hastanelere başvuruda bulundu.

 

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alan vatandaşlar, akşam saatleri olmasına rağmen, kentteki hastanelere akın etti. Bu nedenle, iftar sonrası hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu. Aşı olmak için hastanelere başvuran kişiler, hastanelerin dışında uzun kuyruklara neden oldu.

 

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Yorumlar

Antepli

Gaziantep de 182 den randevu alım dedim ama koca Gaziantep de bir hastane çıkmadı iftardan sonra aşı yapan
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