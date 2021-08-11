Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından Dilipak'tan flaş uyarı! "Toplumsal kargaşaya neden olur, bu karardan vazgeçin!"

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Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca flaş açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri için aşının şart olduğunu açıkladı. Koca, aşı olamayanların ise PCR testi yaptırmak zorunda olacağını duyurdu.

Dilipak'tan flaş çağrı: Bu karardan vazgeçin

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak ise Bakan Koca'nın açıklamalarına yönelik sosyal medyadan flaş uyarılarda bulundu.

"Aşı zorlaması toplumsal kargaşaya sebep olur. Bu karardan vazgeçin." ifadelerini kullanan "Aşı asla. Mahkemelik oluruz, aksi halde ağır sonuçları olur." uyarısında bulundu.

"70 bin kişi ile savcılığa dayanabiliriz"

Zorunlu aşının durdurulması için mahkemeye başvurulabileceğini belirten Dilipak, "Tayyib Erdoğan için 70.000 kişi savcılığa dilekçe vermişti. Şimdi 70.000 dilekçe de aşı olmayacağım diye ve zorunlu aşının durdurulması için idare mahkemesinin kapısına dayanabiliriz." ifadesinde bulundu.

"Hükümeti milleti ile mahkemelik edersiniz"

Dilipak sözlerinin devamında şu ifadelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanı ne diyor, bu bakan ne diyor. Raina demeyeceğiz, unzurna diyeceğiz. Yasa devleti olmak her zaman hukuk devleti olmak anlamına gelmez. Hükümeti milleti ile mahkemelik edersiniz. Bu davaları SONUNDA millet kazanır."

"Sözün bittiği yerdeyiz"

"Bugüne kadar aşı konusunu sokağa taşımayalım dedim ama, bu saatten sonra artık tüm hukuki haklarımızı kullanarak ülke genelinde, il il, ilçe ilçe sesimizi yükseltebiliriz. Sağlık bakanının açıklamasından sonra sözün bittiği yerdeyiz."

"Bakanlık ve Başkanlık ciddi bir şekilde yara alır"

"Milli Eğitim Bakanını daha ilk günden zor bir görev bekliyor. Umarım MEB ve YÖK başkanı yeni görevlerinde milletle karşı karşıya gelmezler. Daha ilk günden Bakanlık ve Başkanlık ciddi bir şekilde yara alır. Bu karar yangın ve selden daha hafif hasar meydana getirmez!"