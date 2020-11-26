Bakan Koca'dan 'zorunlu karantina' uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları uyararak, "Zorunlu karantina tedbirlerine uymamak, temas ettiğimiz herkesi riske atmak demektir." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede karantinanın önemine işaret ederek, "Tedbirlere harfiyen uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.
Twitter'dan uyardı
Twitter hesabından koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kuralları hatırlatan video paylaşan Koca, şu değerlendirmede bulundu:
"Zorunlu karantina tedbirlerine uymamak, temas ettiğimiz herkesi riske atmak demektir. Tedbirlere harfiyen uymak ise kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur."