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Sağlık Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim yorumu
Sağlık

Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim yorumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, milyonlarca öğrencinin merak ettiği yüz yüze eğitim konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 21:09:00 - 2021-02-03 21:11:27
Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim yorumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklamada bulundu. Salgının Türkiye'deki son gidişatı, mutasyonlu virüs ve eğitim ile ilgili önemli tavsiye kararları alındı.

Yüz yüze eğitim için açıklama:

Kısıtlayıcı tedbirlerin hayatımızı ne denli zorlaştırdığının farkındayız. Bu yüzden kontrolü elden bırakmadan bazı düzenlemeler yapılmaktadır. Okullarımızda sınırlı bir şekilde yüz yüze eğitime tekrar başlanması yönünde karar alındı.

Hareketliliğin daha az olduğu köy okullarında 15 Şubat’tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacak.

Mart ayında ise ilkokullarımız, 8 ve 12’inci sınıflar ve özel eğitim okullarında salgının seyrine göre kontrollü ve seyreltilmiş şekilde eğitimin başlaması hedeflenmektedir.

Sınırlı da olsa artan hareketlilikle beraber doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır. Elde edilecek bulgular sonraki adımlarımızın belirleyicisi olacaktır. Biliyoruz, öğrencilerimiz okullarını, öğretmenlerimiz öğrencilerini özledi. Ailelerimizin bu husustaki endişelerinin farkındayız. Ancak salgının hızının artması ile kaybolabilecek hayatların telafisi mümkün değildir. Bunu gözeterek çok hassas bir denge içinde hareket etmemiz gerekmektedir.

Son günlerde ülkemizde vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir. Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız. Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda yapılan değerlendirmelerde gerek vaka sayılarının artış eğilimini gerekse hareketliliğin sebep olabileceği riskler dikkate alınarak karar alınmalıdır.

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