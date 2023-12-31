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Gündem Bakan Koca'dan yılbaşı açıklaması!
Gündem

Bakan Koca'dan yılbaşı açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-12-31 21:41:00 -
Bakan Koca'dan yılbaşı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılbaşı akşamına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Koca, yılbaşı gecesi için sağlık personellerinin teyakkuza geçtiklerini söyledi.

81 ilde 11 bin 381 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanının görevi başında olduğunu bildiren Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

81 ilimizde 3 bin 643 ekipten oluşan 11 bin 381 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanıyla kara, deniz ve hava ambulanslarımızla yılbaşı gecesi görevimizin başındayız. Sağlıkla, mutlulukla nice yıllara.

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