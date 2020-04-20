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Aktüel

Bakan Koca'dan "yerli solunum cihazı" üretimine ilişkin mesaj:

"Henüz hastalık sınırlarımıza girmeden, ihtiyacı görüp yerli ve milli imkanlara güvenerek başlattığımız solunum cihazı projemiz seri üretimden çıktı. Emeği geçen herkese teşekkürler"

2020-04-20 20:54:27 -
Bakan Koca'dan "yerli solunum cihazı" üretimine ilişkin mesaj:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli solunum cihazı üretiminde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Bakan Koca, Twitter'dan yerli solunum üretimine ilişkin, "Henüz hastalık sınırlarımıza girmeden ihtiyacı görüp yerli ve milli imkanlara güvenerek başlattığımız solunum cihazı projemiz seri üretimden çıktı. Emeği geçen herkese teşekkürler." paylaşımında bulundu.

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