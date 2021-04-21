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Gündem Bakan Koca'dan yeni bakanlar için mesaj
Gündem

Bakan Koca'dan yeni bakanlar için mesaj

Kabinede görev alan yeni bakanlar için mesaj yayımlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanları tebrik ederek "Millete hizmet bizi bekler" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 04:42:00 -
Bakan Koca'dan yeni bakanlar için mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında "Kabinede birlikte görev yaptığımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi'ye ve Ticaret eski Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi'ye hizmetleri ve dostlukları için çok teşekkür ederim. Yeni kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Vedat Bilgin Beyefendi'ye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanan Derya Yanık Hanımefendi'ye, Ticaret Bakanlığı'na atanan Mehmet Muş Beyefendi'ye hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Millete hizmet bizi bekler" ifadelerini kaydetti.

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