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Sağlık Bakan Koca'dan vatandaşlara maske uyarısı
Sağlık

Bakan Koca'dan vatandaşlara maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskeyi yanlış kullanan vatandaşlara Twitter hesabından yaptığı, "Ağzınızı örtmekle yetinip, maskeyi burnunuzun altına indirirseniz kendinizi çok az korumuş olursunuz" paylaşımla uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 18:19:00 -
Bakan Koca'dan vatandaşlara maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağzınızı örtmekle yetinip, maskeyi burnunuzun altına indirirseniz kendinizi çok az korumuş olursunuz" dedi.

Bakan Koca'dan maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağzınızı örtmekle yetinip, maskeyi burnunuzun altına indirirseniz kendinizi çok az korumuş olursunuz. Genellikle burundan nefes aldığımız için ortamda bulunan virüs yüklü damlacıklar size kolayca bulaşır. Aldığınız virüs miktarı da fazla olur. Hastalığı çok daha ağır yaşarsınız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca paylaşımına bir de fotoğraf ekleyen Bakan Koca, fotoğrafa şu notu düştü:

"Bazılarında maske takma oranı yüzde 50'nin altında"

Bakan Koca'nın paylaşımı:

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