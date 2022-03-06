Bakan Koca'dan TUS sınavı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda Pazar günü yapılacak olan TUS sınavı öncesi sınava hazırlanan tüm hekimlere başarılar diledi.

TUS sınavı 2022

Zorlu sınav öncesinde Koca, önemli gelişmeleri hatırlattığı paylaşımında, “TUS Sınav Merkezi sayısı artırıldı. 14 ilde 15 merkezde sınav yapılacak. Artık, adayların sınava girmek için Ankara veya İstanbul'a gelme zorunluluğu yok. TUS Sınavında, Ulusal Çekirdek Tıp Eğitimi Programından gelecek soru oranı artırıldı. Önümüzdeki sınavlarda oran kademeli şekilde artmaya devam edecek. Tıp Fakültesindeki eğitim, TUS'a hazırlanmada esas olacak. Özellikle hasta çeşitliliğinin fazla ve eğitim kadrosunun güçlü olduğu kliniklerimizde TUS kontenjanları artırıldı. Böylece asistan nöbetlerinde rahatlama olacak. Bakanlık kadrosuyla üniversitelere atanan asistanların mağduriyeti giderilecek. Kadro farklılığından kaynaklanan eşitsizlikler en kısa sürede kaldırılacak” ifadelerini kullandı.

TUS sınavı nedir?

Bu sınav, Tıp bölümü mezunlarının girdiği ve tercih verebildiği bir sınavdır.

Kimler TUS sınavına girer?

Tıp bölümü mezunu bütün Hekimlerin uzmanlık sınavına girme hakkı vardır. Tıpta Uzmanlık Sınavına girebilecek diğer bir grup da Tıp Fakültesi öğrencileridir.