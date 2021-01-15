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Sağlık Bakan Koca'dan 'Temel Karamollaoğlu' tweeti
Sağlık

Bakan Koca'dan 'Temel Karamollaoğlu' tweeti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na aşı programına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 22:20:00 -
Bakan Koca'dan 'Temel Karamollaoğlu' tweeti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na aşı programına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından "Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na, aşı programımıza verdikleri destek ve nezaketleri için teşekkür ediyorum. Gösterdikleri sorumluluk son derece değerlidir. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

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