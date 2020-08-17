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Gündem

Bakan Koca'dan tedirgin eden sözler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısında son durumu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 21:43:00 -
Bakan Koca'dan tedirgin eden sözler

Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, can almaya devam ediyor. Vatandaşlara sık sık maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması çağrısı yapılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki son duruma ilişkin sosyal medya hesaplarından günlük koronavirüs tablosunu yayımladı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre son 24 saatte 22 kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Böylelikle toplam can kaybı 5 bin 996’e çıktı.

Bin 233 yeni vaka tanısı konuldu

Tabloya göre; bugün toplamda 74 bin 846 test yapılırken, bin 233 yeni vaka tanısı konuldu. Bölece toplam vaka sayısı 250 bin 542'e yükseldi. Bugün iyileşen bin 2 kişiyle beraber toplam iyileşen hasta sayısı ise 231 bin 971’e çıktı.

Bakan Koca, toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, toplam ağır hasta sayısının ise 686 olduğunu bildirdi.

Bakan Fahrettin Koca'dan tedirgin eden açıklama: Ağır hasta sayısı yükseliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Ağustos koronavirüs tablosuyla ilgili yaptığı kritik değerlendirmede, 11 Mart tarihinden bu yana, tanı konulmuş toplam hasta sayısının 250 bini geçtiğini, hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısının 12.575 olduğunu bildirdi. Bakan Koca'nın açıklamasına göre yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor.

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