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Aktüel Bakan Koca'dan sosyal medyada yer alan bir ölüm raporuna ilişkin açıklama:
Aktüel

Bakan Koca'dan sosyal medyada yer alan bir ölüm raporuna ilişkin açıklama:

"Bir vekilimiz sosyal medya hesabından bir vatandaşımıza ait ölüm raporunu paylaşmış. Rapor doğru, değerlendirme yanlış. Hastanın ölüm nedeni kayıtlarımıza U073 COVID-19 olarak geçmiş ve kesin raporu da aynı şekilde düzenlenmiş" - "Sayın vekil herhalde 'doğal ölüm' ifadesinin teknik bir tabir olduğunu fark etmemiş. Uluslararası sınıflamaya göre her enfeksiyondan ölüm, doğal ölüm kabul edilir" - "Acı bir kayıp üzerine teknik tabirlerin farkında olmadan yorumda bulunmanın mücadeleye de kayıplarımıza da faydası yoktur. Birbirimizle değil, salgınla mücadele edelim"

Yeniakit Publisher
2020-09-12 23:41:55 -
Bakan Koca'dan sosyal medyada yer alan bir ölüm raporuna ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir milletvekilin sosyal medya hesabından bir vatandaşa ait paylaştığı ölüm raporuna ilişkin, "Rapor doğru, değerlendirme yanlış. Hastanın ölüm nedeni kayıtlarımıza U073 COVID-19 olarak geçmiş ve kesin raporu da aynı şekilde düzenlenmiş." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası sınıflamaya göre ölüm şeklinin "enfeksiyon hastalığı (doğal ölüm)" olduğunu belirtti.

Milletvekilinin paylaştığı ön raporda, ölüm nedeninin hekimin kontrol onayından sonra yazılacağının belirtildiğine dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Rapor doğru, değerlendirme yanlış. Hastanın ölüm nedeni kayıtlarımıza U073 COVID-19 olarak geçmiş ve kesin raporu da aynı şekilde düzenlenmiş. Sayın vekil her halde 'doğal ölüm' ifadesinin teknik bir tabir olduğunu fark etmemiş. Uluslararası sınıflamaya göre her enfeksiyondan ölüm, doğal ölüm kabul edilir. Kaza, cinayet gibi doğal olmayan ölümler ayrıca sınıflanmaktadır.

Salgınla mücadele hepimizin görevi. Acı bir kayıp üzerine teknik tabirlerin farkında olmadan yorumda bulunmanın mücadeleye de, kayıplarımıza da faydası yoktur. Bu tür mücadele enerjimizi tüketecek yorumlardan uzak durmak hepimizin sorumluluğu.

Salgınla hep birlikte mücadele edebiliriz. Birbirimizle değil, salgınla mücadele edelim. Bu mücadeleye hassasiyetle destek verin."


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