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Sağlık Bakan Koca'dan son dakika mutasyon açıklaması: Karantinaya alındılar
Sağlık

Bakan Koca'dan son dakika mutasyon açıklaması: Karantinaya alındılar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den Türkiye'ye yönelik uçuşların askıya alındığını belirterek, Türkiye'ye gelen yolcuların testlerinin negatif çıksa dahi karantina altına alındıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 09:17:00 -
Bakan Koca'dan son dakika mutasyon açıklaması: Karantinaya alındılar

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı aşılamaların başladığı bu günlerde, İngiltere'den gelen mutasyon haberi herkesi tedirgin etti. Mutasyona uğrayan koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayıldığı belirtilirken, Türkiye geçen yıl olduğu gibi yine en erken önlemleri alan ülke oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başta İngiltere olmak üzere, mutasyonun göründüğü ülkelerden Türkiye'ye uçuşların askıya alındığını hatırlatarak, Türkiye'ye gelenlerin de karantina altına alındığını söyledi.

Bakan Fahrettin Koca, "İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirlerimizi duyurmuştuk." dedi

Bakan Fahrettin Koca, "Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1. ve 7. Günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır" ifadelerini kullandı.

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