  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: İstanbul'da vaka sayısı...
Sağlık

Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: İstanbul'da vaka sayısı...

İstanbul’daki korona virüs salgınının seyrine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 21:56:00 - 2020-10-22 22:08:29
Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: İstanbul'da vaka sayısı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki korona virüs salgınının seyrine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Sayın Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul’daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık” dedi.

İstanbul'da vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasının devamında, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaşımı:

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Misket köfte nasıl yapılır? | Misket köfte tarifi
Kadın - Aile

Misket köfte nasıl yapılır? | Misket köfte tarifi

Kolay misket köfte nasıl yapılır? | Mini mini leziz köfteler yapmak isteyenler misket köftenin tarifini merak ediyor. Peki, misket köfte nas..
Aliyev'den Rusya'nın önerisine yeşil ışık! Ancak bir şartı var
Dünya

Aliyev'den Rusya'nın önerisine yeşil ışık! Ancak bir şartı var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın Dağlık Karabağ'a gözlemci yerleştirme fikriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dağlık Karabağ'a..
Uzmanlardan çarpıcı analiz: Türkiye
Gündem

Uzmanlardan çarpıcı analiz: Türkiye "kuşatmayı" kıracak güce sahip

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tab..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay