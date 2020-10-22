Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: İstanbul'da vaka sayısı...
İstanbul’daki korona virüs salgınının seyrine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki korona virüs salgınının seyrine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Sayın Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul’daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık” dedi.
İstanbul'da vaka sayısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasının devamında, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Koca'nın paylaşımı: