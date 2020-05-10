Bakan Koca'dan sokağa çıkacak 65 yaş ve üzerindekilere "maske" uyarısı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların evde kalarak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecine büyük destek verdiklerini belirterek, "Beklenen gün geldi. Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 pandemi sürecinde, uzun süre sonra bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik paylaşımda bulundu.

65 yaş üzerindekilerin evde kalarak koronavirüsle mücadeleye büyük destek verdiklerini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Beklenen gün geldi. Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin."