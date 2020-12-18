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Aktüel Bakan Koca'dan Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına tepki:
Aktüel

Bakan Koca'dan Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına tepki:

"Bu uğurda canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza saldırmanın izahı olamaz. Şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-18 00:38:10 -
Bakan Koca'dan Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına tepki:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Bafra Devlet Hastanesinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına ilişkin, "Bu uğurda canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza saldırmanın izahı olamaz. Şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Samsun Bafra Devlet Hastanesinde bir doktor arkadaşımızı görevi başında bıçakla yaralamaya çalışan saldırgan tutuklandı. Bu uğurda canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza saldırmanın izahı olamaz. Şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz."

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