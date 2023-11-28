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Gündem Bakan Koca'dan Sahra Hastanesi ile ilgili paylaşım: İşte yaraları kanayan haliyle Gazze! Türk heyeti oraya ulaştı!
Gündem

Bakan Koca'dan Sahra Hastanesi ile ilgili paylaşım: İşte yaraları kanayan haliyle Gazze! Türk heyeti oraya ulaştı!

Yeniakit Publisher
2023-11-28 18:59:00 -

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze görüntüleriyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz” dedi.

Türk heyeti Gazze'de 

Türkiye tarafından Gazze Şeridi’nde kurulması planlanan sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet, Mısır üzerinden Gazze’ye intikal etti.
Türkiye tarafından Gazze Şeridi’nde kurulması planlanan sahra hastanesi yönelik çalışmalar devam ediyor. Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde kurulması öngörülen sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyetin bu sabah Mısır üzerinden Gazze’ye intikal ettiği belirtilerek, heyetin tespitlerine bağlı olarak hastanenin biran önce faaliyete geçirilmesinin planlandığı aktarıldı.

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