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Sağlık Bakan Koca'dan sağlık personeli açıklaması
Sağlık

Bakan Koca'dan sağlık personeli açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımız bünyesinde 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı. Yeni atamalar bize güç katacaktır. Hayırlı olsun." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 02:49:00 -
Bakan Koca'dan sağlık personeli açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık personeli alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

"Bize güç katacak"

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şunları ifade etti:

Bakanlığımız bünyesinde 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı. Yeni atamalar bize güç katacaktır. Hayırlı olsun.

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