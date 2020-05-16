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Bakan Koca’dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 20:51:46 -
Bakan Koca’dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nu paylaştığı bir video ile andı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nu andı. Bakan Koca paylaşımında, “Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu. 1952, Rize doğumlu. Okuduğu İstanbul Tıp Fakültesi’nde 1998’de profesör oldu. İç hastalıkları alanında bir ekoldü. Onun için hekimlik insan sevgisinin tezahürüydü. Hayatını salgınla mücadele ederken aldığı virüsle kaybetti. Mücadelesi için minnettarız” ifadelerini kullandı.

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