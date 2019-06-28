Bakan Koca’dan Pakistan ile işbirliği mesajı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi’yi makamında kabul etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi’yi makamında kabul etti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Sayın Muhammad Syrus Sajjad Qazi’yi konuk ederek Pakistan ile ortak kurulacak olan ’Sağlık Ortak Görev Gücü’nün detayları ve USHAŞ aracılığıyla sağlık alanında iş birliği imkanlarının artırılması konularını ele aldık." dedi.

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