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Gündem Bakan Koca'dan 'Özkan Uğur' açıklaması
Gündem

Bakan Koca'dan 'Özkan Uğur' açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-06-25 17:58:00 -
Bakan Koca'dan 'Özkan Uğur' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur için geçmiş olsun dilediğinde bulundu.

 

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur'un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum." ifadelerine yer verdi.

 
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