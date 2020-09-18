Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Çin’den dünyaya yayılan koronavirüs vaka sayılarını arttırmaya devam ediyor. İl il valilikler yeni kurallar kapsamında adımlarını atıyor.

Binlerce sağlık çalışanı koronavirüsle mücadelede ön safta dururken, bazı vatandaşların kuralları ihlal etmesi işleri zorlaştırıyor.

Maske takmama, sosyal mesafeye dikkat etmeme gibi etkenler vaka sayısında artışa neden oldu. Geçtiğimiz günlerde vaka artışlarına ilişkin konuşan Bakan Koca, 'salgında sona yaklaşıyoruz' ifadelerini kullanarak vatandaşa uyarıda bulunmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'den seslendi. Bakan Koca il değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası koronavirüs gündemiyle ilgili tekrar açıklama yapılacak.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Mart ayından bu yana mücadele verdiğimiz corona virüs salgının da tekrar şiddetlenme yaşıyoruz. İzmir'de bir hareketlenme oldu.

İzmir'de bir ay içinde yüzde 42 vaka artışına şahit olduk. Yaptığımız müdahalelerle vaka artışı yüzde 10'lara kadar geriledi. Bir hafta sonra düşüşe geçeceğini bekliyoruz.

Hastaların ortalama yaşının yükselmesi vefatları artırdı. 445 filyasyon ekibimiz sahada çalışıyor.

Türkiye, filyasyonu en iyi yapan ülke.