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Gündem Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Gündem

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'de koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'bir hafta sonra düşüşü bekliyoruz' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:57:00 - 2020-09-18 12:24:52
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Çin’den dünyaya yayılan koronavirüs vaka sayılarını arttırmaya devam ediyor. İl il valilikler yeni kurallar kapsamında adımlarını atıyor.

Binlerce sağlık çalışanı koronavirüsle mücadelede ön safta dururken, bazı vatandaşların kuralları ihlal etmesi işleri zorlaştırıyor.

Maske takmama, sosyal mesafeye dikkat etmeme gibi etkenler vaka sayısında artışa neden oldu. Geçtiğimiz günlerde vaka artışlarına ilişkin konuşan Bakan Koca, 'salgında sona yaklaşıyoruz' ifadelerini kullanarak vatandaşa uyarıda bulunmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'den seslendi. Bakan Koca il değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası koronavirüs gündemiyle ilgili tekrar açıklama yapılacak.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Mart ayından bu yana mücadele verdiğimiz corona virüs salgının da tekrar şiddetlenme yaşıyoruz. İzmir'de bir hareketlenme oldu.

İzmir'de bir ay içinde yüzde 42 vaka artışına şahit olduk. Yaptığımız müdahalelerle vaka artışı yüzde 10'lara kadar geriledi. Bir hafta sonra düşüşe geçeceğini bekliyoruz.

Hastaların ortalama yaşının yükselmesi vefatları artırdı.  445 filyasyon ekibimiz sahada çalışıyor.

Türkiye, filyasyonu en iyi yapan ülke.

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Yorumlar

abdrhman

yahu hala öğrenemedinizmi. BİLMİYORLARSA BURADAN ÖĞRENSİNLER BİLİM ADAMLARINA DUYURULUR ; yahu yeter bıktık bu korona haberlerinden. önümüze her geldiğinde aksırık öksürük tıksırık nöbetlerine giriyorum. korona bana ben geldim diyor. bıktık illallah yeter yahu. Korona bildiğimiz grip enfeksiyonudur. asırlardır var ve bitmeyecektir. çünkü grip enfeksiyonu demek vücudun kendi içindeki pislikleri temizleme olayıdır. senede veya 2 senede bir muhakkak temizlik yapar. çaresi hastalık esnasında bol bol günde 5-6 su bardağı nane limon ıhlamur kaynatıp için. en az 8 gün sonra daha rahat pisliği atarsınız. bu yaşlılarda biraz daha ağır geçer. eğer insanlar grip yani korona olamazlarsa o pislik vücut içinde birikir ya kanser yapar ya başka bir hastalık yapar. yani koronasız grip enfeksiyonsuz yaşam yoktur.
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abdrhman

BİLMİYORLARSA BURADAN ÖĞRENSİNLER BİLİM ADAMLARINA DUYURULUR ; yahu yeter bıktık bu korona haberlerinden. önümüze her geldiğinde aksırık öksürük tıksırık nöbetlerine giriyorum. korona bana ben geldim diyor. bıktık illallah yeter yahu. Korona bildiğimiz grip enfeksiyonudur. asırlardır var ve bitmeyecektir. çünkü grip enfeksiyonu demek vücudun kendi içindeki pislikleri temizleme olayıdır. senede veya 2 senede bir muhakkak temizlik yapar. çaresi hastalık esnasında bol bol günde 5-6 su bardağı nane limon ıhlamur kaynatıp için. en az 8 gün sonra daha rahat pisliği atarsınız. bu yaşlılarda biraz daha ağır geçer. eğer insanlar grip yani korona olamazlarsa o pislik vücut içinde birikir ya kanser yapar ya başka bir hastalık yapar. yani koronasız grip enfeksiyonsuz yaşam yoktur.
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