Bakan Koca’dan Omicron ve aşı açıklaması

YENİ AKİT / ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde etkisini giderek arttıran Koronavirüs (Kovid-19) salgını Omicron varyantına karşı aşı ve tedbirlere uyma çağrısında bulundu. Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor” dedi.