Bakan Koca'dan mühim uyarı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir minibüs sürücüsünün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesini değerlendirirken, "Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir minibüs sürücüsünün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesini değerlendirirken, "Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız." ifadesini kullandı.
Koca, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'daki olayda ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası kesildiğini açıkladı. Konuyu takibi için teşekkür ederim. Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız." açıklamasını paylaştı.