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Gündem Bakan Koca'dan mühim uyarı
Gündem

Bakan Koca'dan mühim uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir minibüs sürücüsünün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesini değerlendirirken, "Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 21:38:00 -
Bakan Koca'dan mühim uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir minibüs sürücüsünün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesini değerlendirirken, "Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

Koca, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'daki olayda ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası kesildiğini açıkladı. Konuyu takibi için teşekkür ederim. Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız." açıklamasını paylaştı.

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