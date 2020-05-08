  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakan Koca’dan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 05:09:01 -
Bakan Koca’dan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sosyal medya üzerinden teşekkür etti.


Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “’Sağlık Bakanlığımız gece demiyor, gündüz demiyor. Sağlık çalışanlarımız fedakarca, adanmış ve anıtlaşmış şekilde salgınına engel olmaya gayret ediyor.’ Sayın Bahçeli, bugün salgına karşı uyarıcı bir dizi paylaşımda bulundu. Kendisine, sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı