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Sağlık Bakan Koca'dan mesaj: Bunları değiştirirseniz...
Sağlık

Bakan Koca'dan mesaj: Bunları değiştirirseniz...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tütün ve tütün ürünleri, hareketsiz yaşam tarzı, yanlış beslenme gibi sağlıksız yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle kanserlerin üçte birden fazlasının gelişiminin engellenebileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 19:22:00 -
Bakan Koca'dan mesaj: Bunları değiştirirseniz...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tütün ve tütün ürünleri, hareketsiz yaşam tarzı, yanlış beslenme gibi sağlıksız yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle kanserlerin üçte birden fazlasının gelişiminin engellenebileceğini ifade etti.

Bakan Koca, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Kanserin, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık olduğuna dikkati çeken Koca, "Tütün ve tütün ürünleri, hareketsiz yaşam tarzı, yanlış beslenme gibi sağlıksız yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle kanserlerin üçte birden fazlasının gelişimi engellenebilir." ifadelerini kullandı.

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