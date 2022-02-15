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Sağlık Bakan Koca'dan kritik aşı çağrısı!
Sağlık

Bakan Koca'dan kritik aşı çağrısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşısız omuzun cezasını eklem yerleri, solunum yolları, akciğer ve diğer organlar çeker. Aşımız Turkovac hazır. Mümkünse bugün bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 14:25:00 -
Bakan Koca'dan kritik aşı çağrısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

Aşısız omuzun cezasını eklem yerleri, solunum yolları, akciğer ve diğer organlar çeker. Aşımız Turkovac hazır. Mümkünse bugün bekliyoruz.

Salgında son durum

Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 553 Koronavirüs(Kovid-19) testi yapıldı, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi.

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