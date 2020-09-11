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Aktüel Bakan Koca'dan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi için paylaşım:
Aktüel

Bakan Koca'dan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi için paylaşım:

"Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve, mücadelesine ve genç yaşına rağmen Kovid-19'a yenik düştü" - "Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 00:04:37 -
Bakan Koca'dan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi için paylaşım:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da Kovid-19 tedavisi gören Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle paylaşımda bulundu.

Koca, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve, mücadelesine ve genç yaşına rağmen Kovid-19'a yenik düştü. Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı. Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz lütfen tedbirlere riayet edelim."

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