Bakan Koca'dan koronavirüs ilacı ile ilgili açıklama: Çin'den gelen ilaçlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Koca, "Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi" ifadelerini kullandı. Koca ayrıca, yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranının yüzde 58'den 10'a, entübe hastalardaki vefat oranının ise yüzde 74'ten yüzde 14'e gerilediğini açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

"Filyasyon ile ulaşılan kişi sayısı 464 bin 434'tür"

Şüphelilerin yüzde 93'üne ulaşılmıştır. Bugüne kadar filyasyon ile ulaşılan kişi sayısı 464 bin 434'tür. Son vakaya kadar filyasyon önemini koruyacaktır. Yoğun bakım ve yatak ihtiyacına karşılık, özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan ettik. Acil durumda olmayan hastaları öteleyerek, yatak kapasitesini artırdık. Yatak doluluk oranını yüzde 60'lardan yüzde 30'lara düşürdük.

"Çin'den gelen ilaçların özelliklerini değiştirdik"

Temaslılar gözetim altında tutulurken, şüphelilerle yakından ilgileniliyor. Durumu stabil olanların tedavisi evde aile hekimlerinin kontrolünde devam ediyor. Kovid-19 hastalarında uyguladığımız birçok tedavi dünyadakilerden farklılık göstermiştir. Kovid-19 hastaları için uyguladığımız yöntem hekimlerimiz tarafından geliştirilen bir yöntem olmuştur. Bakanlığımız alınan sonuçlara göre, her hafta tedavi aşamasını daha iyi duruma getirdi. Çin'den gelen ilaçların özelliklerini değiştirerek daha başka sonuçlar elde ettik.

"Virüse karşı henüz etkili bir ilaç geliştirilmedi! İlaçları sipariş edip stoklamıştık"

Virüse karşı henüz etkili bir ilaç geliştirilmedi. Ancak süreci hafifleten ve yardımcı olan ilaçlar var. İlaçları sipariş edip stoklamıştık. Bu hazırlık 11 Mart'tan öncedir. Çin başta olmak üzere antiviral ilaçları farklı tedavilerde kullandık. Tedavi konusunda dünyadan bir farkımız daha var. Virüsü taşıyan hastalara tedavi uygulanmıyor. Biz ise belirti gösteren herkese hemen, erkenden tedavi uyguluyoruz. Hastalarımızda zatürreye gidiş oranı azalmaya başladı. Hekimlerimiz için gurur kaynağı olacak bir uygulama üzerinde durmak istiyorum. Ventilatöre hastalar erken bağlanıyordu. Artık biz böyle yapmıyoruz. Hekimlerimizin finomoni oranını düşüren yaklaşımı bir ilktir. Bilim insanlarımız yol gösterici yayınların hazırlığı içindedir. Yüksek akımlı oksijen uygulamasını da gerçekleştiriyoruz. Eski akciğer hasarlarını da böylece onarıyoruz.

Türkiye yüzünün akıyla çıktı

Erken tedbir aldık, 83 milyon hep birlikte bir başarı elde ettik. Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi.

Test uygulamamız sonuç verdi, filyasyonu da başarıyla uyguluyoruz. Hastanede tedavi olması gereken hiçbir kişiyi eve göndermedik.

Entübe hastalardaki vefat oranımız yüzde 10'a geriledi

Yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranımız yüzde 58'den 10'a, entübe hastalardaki vefat oranımız yüzde 74'ten yüzde 14'e geriledi.

Önümüzdeki günler eski günlerin aynısı olmayacaktır. Başarı, tedbirleri terk edeceğimiz bir başarı değildir. Günlük koronavirüs tablosunda yeni vaka sayısı henüz sıfır değildir. Aramızda halen virüsü taşıyan insanlar var.

Normalleşme ne zaman?

Mayıs ayı boyunca tedbirler devam edecek.

65 yaş üstü açıklaması

65 yaş üstü büyüklerimizi hiç olmazsa birkaç saat gezmelerini, dolaşmaları mümkün olabilir mi diye gündem oldu, bununla ilgili henüz net bir öneri gelmedi.

Virüs pik yaptı mı?

Pik döneminde olduğumuzu söyleyebilirim ama bunun kalıcı olması önemli.

Vakaların yüzde 60'ı İstanbul'da

Vakalarımızın yüzde 60'a yakını İstanbul'da. İlave bir tedbir şu an önermiyoruz.

Enfekte olan sağlık çalışanı sayısı

Enfekte olan sağlık çalışanlarımızın sayısı fazla oldu. Toplam sağlık çalışanı enfekte sayımız 7 bin 428. Vakalarımız içindeki oranı ortalama yüzde 6,5'a yakın.