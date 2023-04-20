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Gündem Bakan Koca'dan Kahramanmaraş açıklaması: 1 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı
Gündem

Bakan Koca'dan Kahramanmaraş açıklaması: 1 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-04-20 22:26:00 -
Bakan Koca'dan Kahramanmaraş açıklaması: 1 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı

Bakan Koca'dan Kahramanmaraş açıklaması: 1 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş’ta fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini 50 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bulunan çadır kentte sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan herhangi birinin şu an ciddi sağlık sorunu bulunmuyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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