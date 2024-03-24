Bakan Koca'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin mesaj!

Kadir İnanır, sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlğ oyuncunun tedavisini yoğun bakım servisinde sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı.

"Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen sayın Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir." diyen Bakan Koca, "Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.