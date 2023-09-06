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Gündem Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması! 'Hastanemiz hizmet veriyor'
Gündem

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması! 'Hastanemiz hizmet veriyor'

Yeniakit Publisher
2023-09-06 00:34:00 - 2023-09-06 00:45:51
Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması! 'Hastanemiz hizmet veriyor'

İstanbul'daki sel felaketi hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirterek, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hasta kabulünü sürdürmekte olduğunu söyledi.

İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkili olan yağış sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

İstanbul’da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum.

Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hasta kabulünü sürdürmekte, Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edilmektedir. Olayla ilgili olarak 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır.

İstanbul’umuza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Gelişmelere karşı görev başındayız.


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