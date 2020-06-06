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Aktüel

Bakan Koca’dan Galata Köprüsü’ndeki balıkçılara ‘Rast Gelmesin’ sitemi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymayan Galata Köprüsü’ndeki balıkçıların fotoğrafını paylaşarak, ‘Rast Gelmesin’ siteminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 23:45:59 -
Bakan Koca’dan Galata Köprüsü’ndeki balıkçılara ‘Rast Gelmesin’ sitemi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymayan Galata Köprüsü’ndeki balıkçıların fotoğrafını paylaşarak, ‘Rast Gelmesin’ siteminde bulundu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymayan Galata Köprüsü’ndeki balıkçılara sitem etti. Bakan Koca bugün çekilen fotoğrafa yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullanarak, “Galata Köprüsü’nde bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 m mesafe kuralına uyulmamış. Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar Maskesiz, Mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin” sitemde bulundu.

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