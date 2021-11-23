Bakan Koca’dan flaş ‘tam kapanma’ açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni dönemde 'Daha çok kişisel tedbirleri, kişisel güvenlik çemberi ve aşıyı önemsiyor olacağız' demiştim. Yine aynı şekilde yeni dönemde kapatmaları düşünmüyoruz. Yeni dönemde kişisel tedbirleri özellikle aşıyı son derece önemsiyoruz" dedi.

Bakan Koca, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ‘Favipiravir’ ilacının etkinliğine ilişkin yapılan haberlerin anımsatılması ve dağıtımına devam edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Pandemide birçok ilaç kullanıldı. Bu ilaçların etkinliği de süreç içinde belli olmuş oldu.

* ‘Favipiravir’in etkisinin olduğunu gösteren epey çalışma vardı, bu çalışma da erken dönemde hafif ve orta şiddetli vakalar için etkisinin olduğun biliyoruz.

* Bilim Kurulu vatandaşın erken dönemde uygun olabilecek ilaca erişimini sağlamak üzere tavsiyelerde bulundu. O dönemde ‘Favipiravir’in Türkiye’de üretimini yaptık.

* Şimdi ise 2 ilaç üzerinde yoğunlaşıldı. ‘Molnupiravir’le ilgili izin alındı, bazı ülkelerde siparişini vermiş oldular.

*Bir de Pfizer ilacı var. Onlar ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Türkiye olarak vatandaşımızı erken dönemde bu ilaçlarla tanışma noktasında kararlıyız.

Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle Avrupa’daki kısıtlamaların anımsatılarak Türkiye’de kısıtlamaya gidilip gidilmeyeceğinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

* Türkiye’de yeni dönemde biz kapatmalarla salgın yönetimi düşünmüyoruz. Yeni dönemde ‘Daha çok kişisel tedbirleri kişisel güvenlik çemberi ve aşıyı önemsiyor olacağız’ demiştim.

* Yine aynı şekilde yeni dönemde kapatmaları düşünmüyoruz. Yeni dönemde kişisel tedbirleri özellikle aşıyı son derece önemsiyoruz.

* Herkesin aşı olmasının önemli olduğunu yer yer yanlış algı ile ‘2 aşı neden korumuyor’ deniliyor.

* Benzer şekilde difteri, boğmaca, tetanoz 5 kere yapılıyor; 1 değil. Hepatit 1 kere mi yapılıyor?

* Covid aşısı olunca ‘1 tane niye korumuyor’ diyoruz. Aşının da koruyuculuk süresi var 6 ay oluyor, 8 ay oluyor.