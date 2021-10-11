Bakan Koca'dan flaş çağrı: Benim buna hakkım yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik çağrılarını yineledi.
Yeniakit Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Kovit-19 tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun. Ve şartları göz ardı etmeyin. Bu yeter. Bizler, mücadelenin gereğini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.