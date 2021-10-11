  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Koca'dan flaş çağrı: Benim buna hakkım yok
Gündem

Bakan Koca'dan flaş çağrı: Benim buna hakkım yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik çağrılarını yineledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 12:56:00 -
Bakan Koca'dan flaş çağrı: Benim buna hakkım yok

 Yeniakit  Ankara 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Kovit-19 tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun. Ve şartları göz ardı etmeyin. Bu yeter. Bizler, mücadelenin gereğini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay