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Sağlık Bakan Koca'dan 'evde sağlık hizmeti' paylaşımı
Sağlık

Bakan Koca'dan 'evde sağlık hizmeti' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 'evde sağlık hizmeti'ne dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 02:55:00 -

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor." ifadesini kullandı.

'Evde sağlık hizmeti' paylaşımı

Bakan Koca, "Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor. Bu yavrularımız bize, geleceğimiz ise yavrularımıza emanet." açıklamasında bulundu.

Videoda, haftalık olarak kan ölçümlerinin yapılması gereken iki kardeş için Kasımlar köyüne giden sağlık ekipleri yer alıyor. Ekipler, evlerinde ziyaret ettikleri iki kardeşin kanlarını alıp gerekli muayenelerini de yapıyor.

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