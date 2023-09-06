Bakan Koca'dan 'eris' varyantı açıklaması!

BioNTech firması Eylül ayında yeni koronavirüs aşısını piyasaya sürmeye hazırlanırken, bazı çevrelerde eş zamanlı olarak korku pompalamaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantına ilişkin yeniden açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiçbir durum söz konusu değil" dedi.

'Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil'

Kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Koca, Eris varyantına bağlı bir vakanın şu ana kadar görülmediğini söyledi.

"Omicron'un alt varyantlarını görüyoruz, bunu uluslararası kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Ortak bir platform var ve biz aktif üyelerinden biriyiz. Ama Eris varyantına henüz rastlanmadı." diyen Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti:

Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil. Vatandaşımız müsterih olsun. Şu an gördüğümüz hiçbir varyantın virülansı yani hasta etme gücü, Omicron'dan daha yüksek değil. Onun için asla endişeye mahal yok. Gripten nasıl korunuyorsak aynı şekilde korunacağız.

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