Bakan Koca'dan çarpıcı 'Esra Albayrak' çıkışı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakan Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'a yapılan çirkin saldırılara tepki gösterdi. Bakan Koca, "Hamza Salih’le anne babası için kullanılan ifadeler, umut duyulabilir yönü kalmamış kişilere ait olsa gerek." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu değerlendirmede bulundu:

"Esra ve Berat Albayrak çiftini, yeni doğan evlatları sebebiyle kutluyorum. Her doğan çocuk, daha iyi bir dünya için bir umut, yeni bir başlangıçtır. Hamza Salih’le anne babası için kullanılan ifadeler, umut duyulabilir yönü kalmamış kişilere ait olsa gerek. Allah ıslah etsin."

İşte o mesaj: