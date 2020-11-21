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Gündem Bakan Koca'dan bir uyarı daha! 8 kat arttı, dışarı çıkmayın
Gündem

Bakan Koca'dan bir uyarı daha! 8 kat arttı, dışarı çıkmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın" mesajını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 15:40:00 -
Bakan Koca'dan bir uyarı daha! 8 kat arttı, dışarı çıkmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de etkisini artıran Covid-19 salgınına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Koca, "Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. EN İYİ TEDBİR EVİMİZDİR. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın" dedi.

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın.

Bakan Koca, bugün ayrıca gençleri ve 65 yaş üstü vatandaşları da Twitter'dan uyardı.

Eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu hepimiz için daha iyi. (Gençler mesajı aldı. Biz yine de telefon edip, hatırlatalım.)

Değerli büyüklerimiz. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. (Büyüklerimize telefon edelim, Mesaj yerini bulsun.)"

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Yorumlar

5432

sayın bakan haklı herkes bazen üzerine gidiyor elinden gelenin fazlasını yapıyor daha ne yapsın 
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sizofren savar

KORONA İSTANBULDA TOPLU ULASIM İLE EKREM SAYESİNDE YAYILIYOR..
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