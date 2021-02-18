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Sağlık Bakan Koca'dan aşı dolandırıcılığına ilişkin uyarı
Sağlık

Bakan Koca'dan aşı dolandırıcılığına ilişkin uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs aşısında öncelik yapacağını iddia ederek para talep eden dolandırıcılar konusunda uyararak, "Ülkemizde aşı öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 09:45:00 -
Bakan Koca'dan aşı dolandırıcılığına ilişkin uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşıda öncelik hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında uyardı. Koca, “Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. ALO 183'e ihbar edin” ifadelerini kullandı.

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